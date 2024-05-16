Гендиректор ИСЕСКО пригласил Минниханова посетить штаб-квартиру организации в Марокко

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом Аль Маликом на полях XV KazanForum.

«Отрадно, что на выставке Russia Halal Expo развернут стенд ИСЕСКО», — сказал руководитель республики и поблагодарил господина Малика за участие в работе KazanForum.

Он также подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с ИСЕСКО, в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» республика системно взаимодействует с партнерами из мусульманских стран как в экономической, так и в гуманитарной сфере.

Раис РТ также рассказал о проведении в республике ряда знаковых мероприятий, включая Казанский глобальный молодежный саммит и Изге Болгар жыены, о работе в области молодежной политики.

Он напомнил, что в 2023 году татарстанская делегация посещала штаб-квартиру ИСЕСКО в Марокко. «Сегодня созданы все условия для наращивания нашего дальнейшего сотрудничества в продвижении традиционных ценностей, развитии культуры, образования и науки», — подчеркнул Минниханов.

Гендиректор ИСЕСКО поддержал его и предложил рассмотреть возможность организации совместных молодежных мероприятий в рамках предстоящего саммита БРИКС. Кроме того, он пригласил Раиса Татарстана посетить штаб-квартиру организации в Марокко.

ИСЕСКО занимается вопросами образования, науки, культуры и коммуникации в мусульманских странах для укрепления связи между государствами-членами. В организацию входит 54 стран из общего числа 57 членов ОИС. Россия является наблюдателем с 2007 года.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: rais.tatarstan.ru