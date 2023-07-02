Минниханов: Сотрудничество Татарстана и Кировской области развивается уже много лет

Сотрудничество Татарстана с Кировской областью развивается уже много лет, оба региона — надежные и ответственные партнеры, у которых много общего. Об этом на открытии Сабантуя в Кировской области заявил Раис РТ Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

Он поприветствовал всех гостей и поблагодарил организаторов за проведение такого праздника.

«Сабантуй — это праздник для всех, представителей любой национальности и веры. Мы празднуем завершение весенне-полевых работ. И, конечно, сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, мы показываем, что несмотря на национальности и конфессии, мы едины. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами», — подчеркнул Минниханов.

Вместе с руководителем области Александром Соколовым Раис Татарстана посетили татарское подворье, которое подготовил Балтасинский район. Здесь представлен быт татарской деревни: деревянный дом с декоративным оформлением, баня, колодец, мастерская. Гости ознакомились с выставкой татарских мастеров по лозоплетению, ковроткачеству, чеканке по металлу.

В подворье Кировской области почетным гостям рассказали о культуре народов, проживающих в регионе.

После торжественной части, во время которой Минниханов и Соколов подписали соглашение об установлении границы между двумя регионами, они посмотрели борьбу на поясах, конные скачки и национальные игры.

Кроме того, в рамках поездки в Малмыжский район Раис РТ посетил производство «Приор», которое специализируется на изготовлении металлоконструкций и вентиляционного оборудования для сельского хозяйства, а также на строительстве объектов АПК и промназначения. Руководитель предприятия Рашид Халиуллин рассказал о сотрудничестве с татарстанскими аграриями, в частности, с фермерами Тюлячинского и Алексеевского районов.