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Минниханов сообщил об открытии Центра народно-художественных промыслов
В Татарстане – регионе с богатыми традициями – многие самозанятые занимаются народным художественным промыслом, ремеслами и декоративно прикладным искусством. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Большим подспорьем для их сохранения и развития станет открытие в следующем году Центра народно-художественных промыслов и мастеров на базе здания казанского ЦУМа»,- сказал он.
Минниханов отметил, что это должен быть не просто торговый центр, а индустриальный парк для татарстанских ремесленников.
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