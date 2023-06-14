Минниханов сообщил, что первые беспилотные «КАМАЗы» доехали до Москвы

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о том, что беспилотные «КАМАЗы» доехали до Москвы. В своем телеграм-канале он выложил фотографию из кабины грузовика.

«Первая в России беспилотная доставка груза, которую мы запустили утром в Санкт-Петербурге, уже передана заказчикам. Машины доехали на час раньше запланированного, без происшествий», – написал руководитель республики.

Как уточнили в пресс-службе Раиса РТ, машины добрались до пункта назначения без происшествий в 20.30 и передали 57 тонн груза.

Сегодня днем Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ».