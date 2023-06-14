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Минниханов сообщил, что первые беспилотные «КАМАЗы» доехали до Москвы
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о том, что беспилотные «КАМАЗы» доехали до Москвы. В своем телеграм-канале он выложил фотографию из кабины грузовика.
«Первая в России беспилотная доставка груза, которую мы запустили утром в Санкт-Петербурге, уже передана заказчикам. Машины доехали на час раньше запланированного, без происшествий», – написал руководитель республики.
Как уточнили в пресс-службе Раиса РТ, машины добрались до пункта назначения без происшествий в 20.30 и передали 57 тонн груза.
Сегодня днем Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ».
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