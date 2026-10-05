Минниханов сфотографировался с учительницей, работающей в школе уже 70 лет

Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю Дня учителя сфотографировался и пообщался с учительницей русского языка и литературы казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Генриеттой Кобяковой. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Как вы думаете, какой у нее стаж работы? 70!!! лет. И до сих пор в строю. Вот поэтому она заслуженный учитель РСФСР, народный учитель Татарстана», – отметила Галимова, выложив соответствующее видео.

На торжестве по случаю Дня учителя Рустам Минниханов тепло поприветствовал педагога, а она в свою очередь «попросила памятную фотографию с пожеланием», пояснила руководитель пресс-службы Раиса РТ.

Видео: МАКС-канал Лилии Галимовой.