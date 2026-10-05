Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя: «Ваш труд – повод для гордости!»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил педагогов республики с Днем учителя.

«Кадерле укытучылар, бәйрәм белән котлыйм! Сезнең хезмәтегез – чын горурлык! (в переводе – „Дорогие учителя, поздравляю с праздником! Ваш труд – настоящий повод для гордости!“) <…> От всей души поздравляю с праздником, дорогие учителя! Спасибо за то, что даже спустя годы остаетесь рядом: ваши уроки продолжают вести по жизни. Желаю счастья, крепкого здоровья и новых успехов!» – написал Раис РТ на татарском и русском языках.

Рустам Минниханов также опубликовал видеопоздравление и процитировал стихотворение «Укытучыма» Резеды Валиевой: «Кыенлыклар килсә, әле дә ул: / «Бирешмә!» – ди гүя, эндәшә. / Күңелемдә шулай гомерем буе / Укытучым килә янәшә».

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.