Президент РТ: Шесть из девяти семей погибших при нападении на школу уже получили выплаты

Шесть из девяти семей погибших при нападении на казанскую гимназию №175 уже получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом на правительственном совещании с участием Президента России Владимира Путина сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Шесть семей из девяти, в которых есть погибшие, уже получили выплаты. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты шестерым, получившим тяжкий вред здоровью», — доложил Президент РТ.

При этом Минниханов уточнил: «Остальные выплаты будут произведены после вынесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания (ранения — прим. Т-и)».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», размер единовременных выплат получившим тяжкий или средний вред здоровью составляет 400 тыс. рублей, легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей. Все выплаты осуществляются из республиканского бюджета.