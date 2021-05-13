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Ру Тат
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13 мая 2021  15:49

Президент РТ: Шесть из девяти семей погибших при нападении на школу уже получили выплаты

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Шесть из девяти семей погибших при нападении на казанскую гимназию №175 уже получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом на правительственном совещании с участием Президента России Владимира Путина сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Шесть семей из девяти, в которых есть погибшие, уже получили выплаты. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты шестерым, получившим тяжкий вред здоровью», — доложил Президент РТ.

При этом Минниханов уточнил: «Остальные выплаты будут произведены после вынесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания (ранения — прим. Т-и)».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», размер единовременных выплат получившим тяжкий или средний вред здоровью составляет 400 тыс. рублей, легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей. Все выплаты осуществляются из республиканского бюджета.

минниханов рустам путин владимир ЧП в казанской школе
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