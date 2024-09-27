Минниханов: «Семья - основа многонационального государства»

Сила Отечества, основа нашего общества – традиционные семейные ценности. В рамках объявленного Президентом страны Года семьи в Татарстане проведено более тысячи мероприятий во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - заметил он.

Минниханов подчеркнул, что это особенно ярко видно на примере трудовых династий – семей, где из поколения в поколение прививается любовь к труду и выбранному делу жизни.

Представители таких семейных династий присутствуют в этом зале, заметил Раис Татарстана. Это семья потомственных кадровых офицеров – генерала-майора Бородина, чей отец был участником Великой Отечественной войны, оба сына несут сегодня службу в вооруженных силах Российской Федерации, а внук выполняет боевые задачи в зоне СВО.

В числе приглашенных - династия врачей Мушараповых - Зариповых, где в общей сложности три десятка врачей, семья педагогов Сабировых, в которой общий педагогический стаж – 530 лет, трудовая династия Гайфуллиных - Сафиных, чей общий трудовой стаж на КАМАЗе составляет 280 лет, спортивная династия Шарафеевых, которая уже в третьем поколении успешно представляет республику на всероссийских и международных соревнованиях.

«Попрошу семьи подняться. Вы для нас – пример! Большое спасибо!», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к представителям трудовых династий.