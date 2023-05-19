Минниханов: «Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу с исламским миром»

XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» удался, сказал Раис РТ Рустам Минниханов, приветствуя участников дискуссии о лидерстве Сбера в развитии партнерского финансирования в Российской Федерации.

По словам Минниханова, эффективное проведение мероприятий форума достигнуто благодаря слаженному взаимодействию всех участников процесса. На полях форума Раис Татарстана поблагодарил каждого, кто принимает участие в саммите.

«Это большое дело. Это то место, где мы, наша страна сближается с исламским миром. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу друг к другу», — отметил Минниханов.

Также отдельное внимание Раис Татарстана обратил на участие в форуме духовенства России и духовных представителей зарубежных стран.

«И наш Патриарх очень по теплому отнесся, и духовные лидеры других стран позитивно восприняли событие. Что нужно для хорошей жизни? Чтобы мир и согласие было, не было противостояния. У нас в республике и ислам, и православие. Никакого противостояния нет, все живут в мире и согласии», — сказал руководитель республики.

На сегодня запланировано подписание ряда соглашений, круглые столы, дискуссии. Подробнее о программе второго дня форума читайте в статье «Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum».