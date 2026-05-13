Минниханов: Считаю «КазаньФорум» хорошей площадкой общефедерального уровня

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью ведущей проекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой назвал Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» «хорошей площадкой общефедерального уровня».

«Я считаю, что это хорошая площадка общефедерального уровня. Президент России [Владимир Путин] видит, что данный форум нашел свое место в больших политических мероприятиях страны и наделил наш форум статусом федерального», – подчеркнул Раис РТ.

Минниханов также напомнил, что оргкомитет по проведению форума возглавляет хорошо знающий Татарстан вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, Министерство иностранных дел, другие министерства, Правительство страны во главе с Премьер-министром Михаилом Мишустиным очень поддерживают организаторов.

«<...> это наша коллективная работа и некий вклад в общую копилку нашу российскую, где мы тоже можем привлечь партнеров. Многие регионы, многие российские компании принимают участие. <...> очень важно найти ту площадку, где ты можешь найти тех людей, которые тебе интересны, и ты можешь быть полезен для них тоже, да. Вот такая площадка. Я думаю, что мы достойно, хорошо должны провести это мероприятие», – добавил Раис РТ.

Полностью часть интервью, посвященную «КазаньФоруму», читайте по ссылке. Специальный выпуск программы

«Tatarstan today. Открытый миру с Диной Газалиевой» будет показан 23 мая в 19.00 и 25 мая в 22.10 на телеканале «ТНВ-Татарстан», 27 мая в 18.30 и 22.30 на телеканале «Татарстан-24», а также на платформах видеохостингов на странице медиапроекта «Tatarstan today. Открытый миру».