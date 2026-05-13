Минниханов: «Исламские страны не отвернулись от России даже в этот сложный период»

Татарстан стал одной из ключевых площадок для диалога России с исламским миром. Какую роль в этом играет Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и как Казань превратилась в центр такого взаимодействия, рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью ведущей проекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой.





Фото: предоставлено Диной Газалиевой

Минниханов – о 20 годах работы Группы стратегического видения

– Рустам Нургалиевич, здравствуйте! В преддверии «КазаньФорума» мы с вами традиционно обсуждаем основные направления во внешней деятельности республики, вашей команды. В этом году исполнилось 20 лет Группе стратегического видения (ГСВ) «Россия – Исламский мир». Вы, как Председатель группы, какие результаты в ее работе посчитали бы нужным выделить?

– Наверное, надо начать с того, что эта Группа появилась после того, как наш Президент Владимир Владимирович Путин принял решение, что Россия будет наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Когда все это случилось, Президентом было принято решение создать такую группу, и два таких авторитетных лидера, как Евгений Максимович Примаков и Минтимер Шарипович Шаймиев, ее возглавили. Начало работы ГСВ происходило с участием вот этих двух личностей, которые известны и в России, и за ее пределами.

В 2014 году эту группу поручено было возглавить мне. И вот с четырнадцатого года мы эту работу ведем. И должен сказать, что то, что вот тогда было принято решение Президентом сблизить позиции России, показать нашу самобытность, разнообразие… Вот в этот сложный период для нашей страны, когда в связи с нашими последними событиями, с проведением СВО… мы увидели, кто наши друзья, кто наши попутчики были. Исламский мир от России не отвернулся. У нашего лидера Владимира Владимировича Путина прекрасные отношения с лидерами исламских государств, со всеми!

Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» создавал Минтимер Шаймиев вместе с Евгением Примаковым еще в далеком 2006 году Фото: shaimiev.tatarstan.ru

– То есть партнерские отношения со всеми сохранились?

– Да. И вот даже в этих условиях (в период СВО, – прим. авт.) мы проводим заседания нашей Группы не только в российских городах, таких как Москва, Грозный, Уфа, Дагестан, Казань… Но и за границей – заседание Группы проходило и в Саудовской Аравии, и в Малайзии. Ну, и в Казани каждый год форум проводим. Наши партнеры, представители стран Организации исламского сотрудничества, они принимают участие, работают с нами. И вот такой факт – то, что наша столица Казань получила статус культурной столицы исламского мира. Это говорит о том, что даже вот при таких моментах наши партнеры, они держат свою позицию, имеют по всем вопросам свое мнение. Я не говорю, что они с теми странами, которые нас немножко игнорируют… да, они общаются нормально. Но что касается нашей страны, России, нашего Президента – уважительное отношение! И вот я думаю, что и работа нашей Группы, где представлены российские деятели, общественные, политические, зарубежные деятели, она дает свои результаты. Поэтому спустя 20 лет деятельность Группы «Россия – Исламский мир» продолжается. В Казани и мы ждем новых гостей на Форуме. Я надеюсь, это будет следующий шаг в продвижении интересов нашей страны.

Рустам Минниханов: «В Казани мы ждем новых гостей на Форуме. Я надеюсь, это будет следующий шаг в продвижении интересов нашей страны» Фото: предоставлено Диной Газалиевой

«Президент наделил наш форум статусом федерального»

– Рустам Нургалиевич, вы часто сами бываете в исламских странах с официальными визитами, принимают вас на самом высоком уровне. Мы тому свидетели, мы часто это наблюдаем. Вы чувствуете вот эту вот доброжелательность, которая стала больше и усилилась, и понимание нашей страны за счет работы Группы? Наши партнеры исламские узнают ли нас больше, глубже?

– Я думаю, что да, потому что они же не Минниханова встречают, они встречают представителя Российской Федерации, который уполномочен работать с Организацией исламского сотрудничества, с этими странами. То есть наделенного этими полномочиями главой государства – Президентом России. И, конечно же, я должен сказать, что везде мы находим понимание, поддержку и вот такое отношение.

Вот у нас была последняя поездка на «ИННОПРОМ». Мы с Президентом Узбекистана обсудили общие вопросы, я пригласил к нам на «КазаньФорум». Всегда Узбекистан и все остальные страны присылают представительные делегации. До этого вот я посещал Египет. В Египте тоже кроме наших республиканских вопросов по линии наших компаний мы обсудили вопрос работы Группы (Группы стратегического видения, – прим. авт.), вопросы проведения вот этого Форума.

«Вот у нас была последняя поездка на «ИННОПРОМ». Мы с Президентом Узбекистана обсудили общие вопросы, я пригласил к нам на «КазаньФорум» Фото: rais.tatarstan.ru

Я считаю, что это хорошая площадка общефедерального уровня. Президент (Владимир Путин, – прим. авт.) видит, что данный форум нашел свое место в больших политических мероприятиях страны, и наделил наш форум статусом федерального. Возглавляет оргкомитет и активно способствует проведению и поднятию статуса вице-премьер Марат Хуснуллин. Он хорошо знает нашу республику, хорошо знает Россию. Министерство иностранных дел, другие министерства, Правительство страны, вот Михаил Иванович Мишустин (Премьер-министр РФ, – прим. авт.) очень нас поддерживает.

Все поддерживают. Поэтому это наша коллективная работа и некий вклад в общую копилку нашу российскую, где мы тоже можем привлечь партнеров. Многие регионы, многие российские компании принимают участие. Это очень важно – найти ту площадку, где ты можешь найти тех людей, которые тебе интересны, и ты можешь быть полезен для них тоже, да. Вот такая площадка. Я думаю, что мы достойно, хорошо должны провести это мероприятие.

«И уважаемый Премьер-министр, и уважаемый Король Малайзии очень доброжелательно относятся к России, к нашему Президенту» Фото: rais.tatarstan.ru

Руководство Малайзии показывает, что с Россией нужно работать

– Рустам Нургалиевич, ну вот как раз вы говорили о Малайзии, где проходило заседание Группы, этот большой диалог… И после этого к нам в Россию, в Казань приезжал и Премьер-министр Малайзии, и Король дружественной страны. Вот все-таки, наверное, неформальные отношения, чисто дружеские отношения, они тоже большую роль играют в том, чтобы развивать партнерство?

– Ну, вы же видите, что и уважаемый Премьер-министр, уважаемый Король (правитель Малайзии, – прим. авт.), они очень доброжелательно относятся к России, к нашему Президенту. И это залог того, что мы вот эту заинтересованность материализовали в мероприятия совместные, в визиты. Когда многие лидеры за рубежом скрывают, что, может быть, они неплохо к России относятся, но, исходя из каких-то своих конъюнктурных соображений, как-то ограничивают себя, общение… То эти люди открыты. Они, наоборот, официально показывают, что с Россией нужно работать, можно работать, и для нас это тоже очень важно.

«В конце прошлого года в Казани открылся офис финансовой организации AAOIFI» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Огромная, конечно, поддержка была со стороны короля Бахрейна»

– В конце прошлого года в Казани открылся офис финансовой организации AAOIFI. Вот это в том числе тоже результат совместной работы. Вы ведь до этого ездили в Бахрейн, проводили переговоры. Как к этому удалось прийти?

– Ну, во-первых, мы давно продвигаем исламские банки в России. Не всегда это у нас получалось, но в последние годы, благодаря поддержке Центрального банка, Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, – прим. Т-и), Государственной Думы РФ, идет эксперимент, и он набирает обороты. Но это некая другая форма, нужны специалисты, нужны стандарты.

AAOIFI вообще-то мировая система стандартизации, аудита, бухгалтерского учета исламского банкинга. Это первый представитель организации за пределами Королевства Бахрейн, который есть. Здесь огромная, конечно, поддержка была со стороны короля Бахрейна. Отношения у нас хорошие, и он очень открытый человек. Очень позитивные отношения, очень хорошо к России относится. И вот это случилось, я считаю, что от этого никому плохо не стало – наоборот. Ведь 20 с лишним миллионов мусульман проживает в России. И, конечно, то, что есть такие возможности у людей, которые проповедуют ислам, важно. Поэтому все это поддерживается. Понятно, не просто все идет.

Но идет, нас слышат!

