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Общество 20 января 2025 15:59

Минниханов: Шаймиев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

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Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поблагодарил всех за теплые поздравления с днем рождения. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов в своем телеграм-канале. Напомним, что именнику 20 января 2024-го исполнилось 88 лет.

«Заехали к Минтимеру Шариповичу! Просил передать вам спасибо за теплые слова и поздравления!» – говорится в посте руководителя республики.

Также Минниханов прикрепил к посту фото со встречи.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

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