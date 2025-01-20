Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Шаймиев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения
Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поблагодарил всех за теплые поздравления с днем рождения. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов в своем телеграм-канале. Напомним, что именнику 20 января 2024-го исполнилось 88 лет.
«Заехали к Минтимеру Шариповичу! Просил передать вам спасибо за теплые слова и поздравления!» – говорится в посте руководителя республики.
Также Минниханов прикрепил к посту фото со встречи.
фото: телеграм-канал Рустама Минниханова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»