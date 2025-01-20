Минниханов: Шаймиев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поблагодарил всех за теплые поздравления с днем рождения. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов в своем телеграм-канале. Напомним, что именнику 20 января 2024-го исполнилось 88 лет.

«Заехали к Минтимеру Шариповичу! Просил передать вам спасибо за теплые слова и поздравления!» – говорится в посте руководителя республики.

Также Минниханов прикрепил к посту фото со встречи.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова