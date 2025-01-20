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Мухаметшин: Шаймиев — это человек, благодаря которому о Татарстане узнал весь мир
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поздравил Государственного Советника РТ, первого Президента республики Минтимера Шаймиева с днем рождения.
«Сегодня свой день рождения отмечает Минтимер Шарипович Шаймиев — Государственный Советник республики, Герой труда России, видный государственный и общественный деятель, обладающий непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением, первый Президент Татарстана, человек, благодаря которому о Татарстане узнал весь мир», — заметил руководитель республиканского парламента.
«Для всех нас вы, уважаемый Минтимер Шарипович, были и остаетесь мудрым учителем, опытным наставником и личным примером во всех сферах жизни, руководителем, который всю свою жизнь посвятил родной республике и ее многонациональному народу», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.
«Безусловно, становление Татарстана как передового, динамично развивающегося, сильного своим межнациональным и межконфессиональным согласием региона страны неразрывно связано с вашим именем. Достойный сын своего народа, вы и сегодня беззаветно служите родной республике», — добавил Председатель Госсовета РТ.
«Сегодня в ваш адрес звучит немало теплых и сердечных поздравлений со стороны родных и близких, коллег и друзей. От всей души присоединяюсь к этим искренним и добрым словам. С днем рождения, Минтимер Шарипович! Долгих вам лет жизни, крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — заключил Фарид Мухаметшин.
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