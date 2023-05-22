Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске перенесли даты празднования Сабантуя
В этом году в Нижнекамске татарский национальный праздник Сабантуй состоится 18 июня. По многочисленным просьбам жителей района была выбрана именно эта дата. В предыдущие годы праздник отмечался неделей ранее. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.
Указ о проведении Сабантуя на территории Татарстана подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым, напомнил чиновник.
В Казани праздник плуга состоится 24 июня. В районах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать 10 и 11 июня. Федеральный Сабантуй в этом году состоится 9 июля в Нижнем Новгороде.
«Всего в 2023 году запланировано проведение 388 праздников плуга в 59 регионах России и 37 странах мира», — добавил Александр Умников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»