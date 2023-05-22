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Руc Тат
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Общество 22 мая 2023 14:02

В Нижнекамске перенесли даты празднования Сабантуя

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В Нижнекамске перенесли даты празднования Сабантуя
Фото: скриншот презентации

В этом году в Нижнекамске татарский национальный праздник Сабантуй состоится 18 июня. По многочисленным просьбам жителей района была выбрана именно эта дата. В предыдущие годы праздник отмечался неделей ранее. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

Указ о проведении Сабантуя на территории Татарстана подписан Раисом РТ Рустамом Миннихановым, напомнил чиновник.

В Казани праздник плуга состоится 24 июня. В районах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать 10 и 11 июня. Федеральный Сабантуй в этом году состоится 9 июля в Нижнем Новгороде.

«Всего в 2023 году запланировано проведение 388 праздников плуга в 59 регионах России и 37 странах мира», — добавил Александр Умников.

#сабантуй #нижнекамск
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