Минниханов: Сабантуй – пример мирного проживания в многонациональном Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сабантуй наглядно отражает пример мирного проживания и культурного взаимообогащения жителей многонационального Татарстана, отметил Раис РТ Рустам Минниханов в своем обращении к жителям и гостям региона. Приветствие руководителя республики зачитал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время празднования Сабантуя в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«На протяжении веков яркий гостеприимный майдан собирает представителей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Из национального татарского праздника Сабантуй стал одним из символов богатого культурного достояния нашего Отечества. Сегодня Сабантуй с большим успехом проводится как в Татарстане, так и во многих регионах России, в странах дальнего и ближнего зарубежья», – говорится в обращении Минниханова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В своем приветствии Раис РТ также заметил, что Сабантуй – место долгожданной встречи родственников, односельчан, друзей. «Его атмосфера располагает к приятному общению на родном языке, непосредственному погружению в вековые традиции и обычаи. Он привлекает неповторимым духом спортивной борьбы и народных игр, мастерством и талантом народов. Именно здесь проявляются сила, ловкость, смекалка джигитов, будущих защитников своих семей и Отечества», – подчеркнул он.

Присутствующий на празднике Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов пожелал татарстанцам «всего самого доброго, что несет Сабантуй».

«Но отмечая праздники, мы не должны забывать о том, что живем в год 80-летия Великой Победы. Нужно отдать дань уважения всем ветеранам, их так мало осталось, а также помнить о воинах, которые погибли на поле боя. Сегодня мы защищаем свою Родину от коллективного Запада, который противостоит тому, чтобы у нас было большое многонациональное государство», – заявил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Глава Администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков добавил, что Сабантуй – это «наше богатство, гимн труду хлеборобов». «Это – сила и ловкость наших батыров, красота песен и танцев, мудрость традиций, которые мы передаем из поколения в поколение. Это – праздник, где стираются границы между городами и районами. Это – праздник, где все мы – одна большая семья», – сказал он.

Посетителей майдана с праздником также поздравили депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Праздник начался с театрализованного представления, состоящего из пяти блоков «Татарстан Батырлары». В каждом блоке была представлена история одного из батыров, который приехал на Сабантуй. Перед гостями выступили фольклорные ансамбли и творческие коллективы.

На площадке были организованы подворья Апастовского, Новошешминского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Алькеевского и Верхнеуслонского районов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

На центральном майдане все желающие смогли принять участие в 11 национальных спортивных состязаниях: корэш, лазание на столб, ходьба по бревну, бой мешками, бег с коромыслом, в мешках, в штанах, с ложками и яйцами, перетягивание палки и каната, разбивание горшков.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»