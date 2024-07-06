Минниханов: Сабантуй — это прежде всего праздник дружбы

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Сабантуй – это прежде всего праздник дружбы, здесь нет ни религий, ни национальностей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии XXIV Федерального Сабантуя в Марий Эл.

«Мы все здесь братья, – сказал Рустам Минниханов. – Сабантуй – это и спорт, и соревновательный дух, и вкусная еда».

Он подчеркнул, что среди гостей федерального Сабантуя в этом году – 500 делегатов из 70 регионов России.

«Приятно, что XXIV Федеральный Сабантуй проводится в вашем прекрасном крае. Мы видим высокий уровень подготовки. За хорошую организацию мы искренне благодарим руководство Республики Марий Эл, местную власть и всех, кто принял участие в организации этого мероприятия», – добавил Раис РТ.

Он также поблагодарил Нижнекамский район Татарстана, который отвечал за организацию праздника от республики.

В свою очередь глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что для региона большая честь проводить столь масштабное мероприятие на марийской земле.

«Рад приветствовать всех на открытии XXIV Федерального Сабантуя. Для нас Сабантуй – символ взаимопонимания и согласия между народами. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал многонациональное единство России величайшей ценностью, и я уверен, каждый из нас согласится с ним», – заявил Зайцев.