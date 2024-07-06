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Минниханов и Зайцев угостились национальными блюдами на Сабантуе в Марий Эл
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в праздновании федерального Сабантуя в Марий Эл. Вместе с главой региона Юрием Зайцевым он осмотрел татарские и марийские подворья, а также отведал блюда национальной кухни.
«Для нас большая честь проводить Федеральный Сабантуй у нас, на марийской земле. Мы со всей ответственностью подошли к подготовке такого масштабного мероприятия, постарались сделать все, чтобы любимый праздник прошел на высоком уровне», — написал Зайцев в своем телеграм-канале.
По его словам, праздник на территории поселка Руэм Медведевского района проходит шумно, красиво и вкусно. Площадка собрала множество гостей из Марий Эл и других регионов.
«От всего сердца поздравляю всех с XXIV Федеральным Сабантуем. Надеюсь, гостям и жителям республики надолго запомнится этот праздник!» — заключил он.
Ранее «Татар-информ» рассказал о масштабной программе и мероприятиях, которые ожидают гостей в этот день.
Фото: https://t.me/yvzaitsev/2386?single
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