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Минниханов: С новым терминалом Бегишево сможет пропускать до 1 млн пассажиров в год
В Набережных Челнах состоялось открытие нового терминала аэропорта Бегишево им. Н.Лемаева. Раис Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в церемонии, поделился фотографиями нового объекта.
«Открыли новый терминал в аэропорту Бегишево имени Н.Лемаева. Сегодня из международного аэропорта летают самолеты по 10 направлениям. В прошлом году перевезли 618 тысяч пассажиров», — написал он в своем телеграм-канале.
Минниханов подчеркнул, что с новыми возможностями Бегишево сможет нарастить пассажиропоток до 1 млн в год.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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