news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 2 сентября 2023 15:27

Минниханов: С новым терминалом Бегишево сможет пропускать до 1 млн пассажиров в год

Скопировать ссылку
Минниханов: С новым терминалом Бегишево сможет пропускать до 1 млн пассажиров в год

В Набережных Челнах состоялось открытие нового терминала аэропорта Бегишево им. Н.Лемаева. Раис Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в церемонии, поделился фотографиями нового объекта.

«Открыли новый терминал в аэропорту Бегишево имени Н.Лемаева. Сегодня из международного аэропорта летают самолеты по 10 направлениям. В прошлом году перевезли 618 тысяч пассажиров», — написал он в своем телеграм-канале.
Минниханов подчеркнул, что с новыми возможностями Бегишево сможет нарастить пассажиропоток до 1 млн в год.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #бегишево
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное