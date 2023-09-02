Минниханов: С новым терминалом Бегишево сможет пропускать до 1 млн пассажиров в год

В Набережных Челнах состоялось открытие нового терминала аэропорта Бегишево им. Н.Лемаева. Раис Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в церемонии, поделился фотографиями нового объекта.

«Открыли новый терминал в аэропорту Бегишево имени Н.Лемаева. Сегодня из международного аэропорта летают самолеты по 10 направлениям. В прошлом году перевезли 618 тысяч пассажиров», — написал он в своем телеграм-канале.

Минниханов подчеркнул, что с новыми возможностями Бегишево сможет нарастить пассажиропоток до 1 млн в год.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ