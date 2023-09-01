Бегишево – ворота во внешний мир: зачем КАМАЗ меняет воздушную гавань Закамья

Масштабные работы по реконструкции Бегишево начались в 2019 году Фото: nbc.aero

Новый терминал возник не на пустом месте

В торжественной церемонии ожидается участие Раиса Татарстана Рустама Минниханова, депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной, генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина и замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

Масштабные работы по реконструкции Бегишево начались в 2019 году. Они коснулись не только пассажирского терминала, открытие которого станет темой номер один завтра в Татарстане.

К июню 2022 года были завершены работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек и замене ограждения аэропорта. Также были серьезно усилены технические системы охраны.

А в августе 2023 года в аэропорту обустроили новую бесплатную парковку. Ранее она вмещала не более сотни машин, теперь на площади более 12 тыс. квадратных метров может одновременно разместиться 410 автомобилей.

«Необходимость в новом терминале связана с ростом потока пассажиров в аэропорту Бегишево, он улучшит качество обслуживания пассажиров аэропорта Бегишево», – сообщил «Татар-информу» официальный представитель КАМАЗа Олег Афанасьев.

В августе 2023 года в аэропорту обустроили новую бесплатную парковку Фото предоставлено пресс-службой КАМАЗа

Эффективность работы: 400 пассажиров в час

Очевидно, что эти нововведения, особенно в части парковки, были подготовкой к главному. А именно – завтрашнему открытию нового терминала. Его площадь – около 8,9 тыс. кв. метров. Он сможет обслуживать 200 пассажиров в час, отправляющихся в полет, и столько же прибывающих в воздушную гавань. В сумме получается 400 пассажиров в час. Это уже серьезная цифра.

«Максимальная цифра пассажиропотока, на которую мы выходили ранее, составляет около 500 тысяч пассажиров в год. С учетом того, что теперь у нас будут два терминала, пропускная способность вырастет до 1 миллиона», – сказал Афанасьев.

Разработчики и проектировщики нового терминала позаботились, чтобы этому пассажирскому потоку было комфортно в здании аэропорта. Там установлены лифты, эскалатор и современные системы обработки багажа.

По сравнению с прошлым проектом увеличено количество стоек регистрации и предполетного досмотра. В любом аэропорту мира пассажиры значительное время проводят в воздушной гавани. Поэтому в Бегишево предусмотрены просторные зоны ожидания, современный бизнес-зал, услуги для маломобильных пассажиров, комната матери и ребенка, молельные комнаты для православных и мусульман, кафе, магазины, вендинговые аппараты.

Площадь нового терминала – около 8,9 тыс. кв. метров. Он сможет обслуживать 400 пассажиров в час Фото предоставлено пресс-службой КАМАЗа

Для чего все это? Изменения в Бегишево очевидно позволят аэропорту расширить маршрутную сеть и стать более привлекательным хабом для авиаперевозчиков.

В аэропорту Бегишево продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ее хотят расширить и удлинить, чтобы аэродром стал более универсальным в плане технической возможности принимать большее число типов самолетов.

Почему аэропорт Бегишево попал в сферу интересов и больших трат КАМАЗа?

Исторически аэропорт считается нижнекамским, хотя географически расположился практически между Набережными Челнами и Нижнекамском.

Как известно, Бегишево – дочернее предприятие КАМАЗа. 13 мая 2008 года постановлением Кабмина РТ автогигант стал владельцем аэропорта, который построили еще в 1971 году.

По неофициальной информации, в КАМАЗе захотели обустроить воздушную гавань для нужд своего предприятия. Дело в том, что команде челнинского автогиганта часто приходилось летать в Москву, кроме того, в те времена развивались международные связи, создавались совместные предприятия с зарубежными компаниями. Поэтому КАМАЗ и готовил удобную авиагавань для вылета в любую точку мира.

13 мая 2008 года постановлением Кабмина РТ автогигант стал владельцем аэропорта, который построили еще в 1971 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Де-юре международный статус аэропорт получил еще в 1998 году. Однако на деле все было не столь радужно. Только в 2016 году гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин назвал Бегишево воротами во внешний мир.

«Аэропорт Бегишево – это ворота во внешний мир нашего региона. Без него бизнес-деятельность была бы затруднена, поэтому наша компания взяла на себя ответственность за авиагавань», – пояснял он.

К слову, услугами аэропорта пользуются не только жители Закамья Татарстана, но и Удмуртии.

За чей счет праздник? На этот вопрос «Татар-информу» ответил официальный представитель КАМАЗа.

«Мы не можем раскрывать суммы. Но могу сказать, что построен терминал с использованием средств различных государственных программ. Но основная часть, конечно, была за счет собственных средств, за счет средств КАМАЗа», – уточнил Афанасьев.

Изменения в Бегишево позволят аэропорту расширить маршрутную сеть и стать более привлекательным хабом для авиаперевозчиков Фото: nbc.aero

КАМАЗ уступил название химикам

В 2018 году Россию захлестнула волна переименований аэропортов. Так, казанская гавань получила приставку: имени Габдуллы Тукая. Названия, к слову, выбирали сами россияне через голосование.

Бегишево могли назвать в честь известных татарских поэтов Хади Такташа, Шигабутдина Марджани, русской поэтессы Марины Цветаевой. Наконец, в честь великого химика Дмитрия Менделеева. Список был полон узнаваемыми людьми. Но в голосовании победил генеральный директор Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» Николай Лемаев.

К слову, никакие имена, связанные с КАМАЗом, в шорт-листе и не значились. Предприятие уступило наименование химикам, для которых в начале 70-х годов и возводился аэропорт.