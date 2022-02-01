Минниханов принял участие в совместном заседании КАМАЗа и РАН

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по обсуждению вопросов взаимодействия ПАО «КАМАЗ» и Российской академии наук. Для этого руководитель республики с рабочим визитом посетил Набережные Челны, передает его пресс-служба.

В начале мероприятия к участникам обратились президент РАН Александр Сергеев и гендиректор автогиганта Сергей Когогин.

Рустам Минниханов в свою очередь обозначил задачи, которые стоят сегодня перед машиностроительной отраслью. По его словам, совещание посвящено серьезной теме – взаимодействию науки и производства.

«КАМАЗ сегодня является компанией – лидером в машиностроении нашей страны. За последние годы многое сделано. И для сохранения лидерских позиции необходимо участие науки, использование научных достижений. Без этого будет сложно», – подчеркнул Президент Татарстана.

На совещании обсуждали тенденции и перспективы развития электрического и водородного транспорта, транспортных средств с интеллектуальными системами управления и возможности применения новых конструкционных материалов с учетом имеющегося научно-исследовательского задела и кадрового потенциала РАН.