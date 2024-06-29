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Минниханов: РТ — лидер по эффективности реализации молодежной политики в стране
Татарстан стал лидером рейтинга российских регионов по эффективности реализации молодежной политики в стране. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.
«Татарстан — один из лидеров по эффективности реализации молодежной политики в стране», — заявил руководитель республики.
Он подчеркнул, что за молодыми людьми — будущее российского общества и страны.
«Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей для самореализации молодежи — наша важнейшая задача», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.
Ранее о том, что Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России в части реализации молодежной политики, рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, отметив, что республика стала флагманом развития данного направления в стране.
Напомним, сегодня в стране отмечается День молодежи. В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому данная дата празднуется в последнюю субботу июня.
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