Минниханов: РТ — лидер по эффективности реализации молодежной политики в стране

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Татарстан стал лидером рейтинга российских регионов по эффективности реализации молодежной политики в стране. Об этом сказал Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

«Татарстан — один из лидеров по эффективности реализации молодежной политики в стране», — заявил руководитель республики.

Он подчеркнул, что за молодыми людьми — будущее российского общества и страны.

«Воспитание подрастающего поколения, создание широких возможностей для самореализации молодежи — наша важнейшая задача», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.

Ранее о том, что Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России в части реализации молодежной политики, рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, отметив, что республика стала флагманом развития данного направления в стране.

Напомним, сегодня в стране отмечается День молодежи. В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому данная дата празднуется в последнюю субботу июня.