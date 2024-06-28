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Ринат Садыков: Татарстан задает тренды молодежной политики для всей страны
Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России в части реализации молодежной политики. Это говорит о том, что республика стала флагманом развития данного направления в стране. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Для нас это большое достижение. Мы в очередной раз подтвердили, что Татарстан – это фундамент молодежной политики всей страны. Проекты, которые мы начинаем реализовывать в республике, очень скоро уходят на федеральный уровень», – заявил он.
Самым ярким примером Садыков назвал Всероссийский конкурс «Регион для молодых», где субъекты могут получить гранты на ремонт молодежных центров. В Татарстане уже с 2018 года работает ряд программ, направленных на реновацию объектов молодежной политики.
Всероссийский конкурс «Регион для молодых» реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики федерального проекта «Молодёжь России» национального проекта «Образование».
Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.
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