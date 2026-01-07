Минниханов: Рождество – праздник, который объединяет всех

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил с Рождеством верующих православных церквей, которые отмечают этот праздник по юлианскому календарю.

«Прекрасный и светлый праздник – Рождество Христово – отмечает сегодня православный мир. От всей души поздравляю всех православных с этим долгожданным днем! Желаю добра, счастья и благополучия», – написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.

«Раштуа – күңелләрне җылыта торган, барчабызны берләштерә торган бәйрәм. Барлык православие динендәгеләрне ихлас күңелдән котлыйм! (в переводе с татарского – „Рождество – праздник, который согревает душу, объединяет всех. Сердечно поздравляю всех православных!“)» – добавил Рустам Минниханов, разместив также посвященный Рождеству видеоролик, передающий ауру праздника.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.