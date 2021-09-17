Минниханов: Ростех – стратегический партнер Татарстана

В Зеленодольске прошло второе заседание комиссии по вопросам взаимодействия Правительства Республики Татарстан и госкорпорации «Ростех».

«Мы давно и слаженно работаем с руководством Ростеха. Но объем вопросов очень большой, и мы договорились о создании специальной комиссии. Встречи проводятся каждый квартал, поочередно в Москве и Казани. Сегодня мы подробно рассмотрели вопросы в области авиастроения, вертолетостроения, дальнейшего развития производства POZIS, модернизации Казанского авиационного завода, обеспечения сырьем порохового завода и ряд других», – сообщил журналистам по итогам заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что в республике несколько предприятий работают на оборонный комплекс страны.

Вместе с тем, по его словам, сегодня остро стоит вопрос по трудовым ресурсам.

«Для решения данной задачи мы обсуждаем создание специального учебного центра», – добавил руководитель Татарстана.

Ранее на Казанском авиационном заводе Президент Татарстана обсудил с главой Ростеха Сергеем Чемезовым создание в Казани учебного центра по подготовке кадров для предприятий, выпускающих продукцию для авиации.