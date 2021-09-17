Минниханов предложил Ростеху создать образовательный центр для авиапредприятий в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову создать в Казани учебный центр по подготовке кадров для предприятий, выпускающих продукцию для авиации.

«Есть вопрос кадров», — сказал Минниханов в беседе с Чемезовым на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» (входит в «Ростех»).

По его словам, в Казани может быть размещен учебный центр среднего специального образования, здесь же можно проводить переподготовку кадров. Обучение можно было бы организовать по принципу дуальности, когда теорию студенты изучают в образовательной организации, а практику — на предприятиях.

Также по договоренности с Казанским национальным исследовательским техническим университетом (КАИ) можно было бы организовать «сквозное обучение», чтобы выпускники после окончания учебного заведения могли получить высшее образование.

Минниханов отметил, что центр мог быть готовить кадры для предприятий Ростеха, расположенных в Казани, в том числе авиационного и вертолетного заводов, концерна «Радиоэлектронные технологии».

Он сказал, что нужно будет предусмотреть и создание общежития для студентов, а в самом центре должны учиться не только казанцы, но и молодые люди из районов и других регионов. В дальнейшем можно было бы рассмотреть возможность строительства жилья для выпускников центра, устроившихся на работу на авиапредприятия.

«Надо поручение ваше, мы готовы», — обратился Президент РТ к Чемезову.

Глава госкорпорации «Ростех» оценил идею и отметил, что образовательная организация могла бы готовить кадры «для всего авиационного куста в Татарстане».