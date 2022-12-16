Минниханов: «Решение Путина о продлении ипотеки стабилизирует строительную отрасль»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил позитивную роль решений, которые были озвучены накануне Президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и проектам. В частности, он заявил о важности продления льготной ипотеки.

«Была очень большая неопределенность – что будет с ипотекой, – сказал Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ. – Да, наверное, есть какие-то угрозы, проблемы, но это огромная отрасль, это огромные ожидания. Те решения, которые были приняты Президентом они серьезно стабилизируют строительную отрасль. Это решение оно было очень важным».

Напомним, ранее ЦБ выступал за то, чтобы завершить программу льготной ипотеки. Путин накануне предложил продлить ее действие. Ставка по таким программам вырастет до 8%. Он также сообщил, что доступ к семейной ипотеке под 6% будет расширен на семьи, где минимум два ребенка не достигли 18 лет.