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Велосипедист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани
В Казани 23-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем.
ДТП произошло напротив дома №24 на Ноксинском спуске. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 19- летний водитель «Лады» 10-й модели совершил наезд на велосипедиста, который двигался пешеходному переходу, не спешившись.
В результате велосипедиста с различными травмами доставили в больницу. Проводится административное расследование.
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