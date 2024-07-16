Велосипедист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

В Казани 23-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем.

ДТП произошло напротив дома №24 на Ноксинском спуске. По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 19- летний водитель «Лады» 10-й модели совершил наезд на велосипедиста, который двигался пешеходному переходу, не спешившись.

В результате велосипедиста с различными травмами доставили в больницу. Проводится административное расследование.