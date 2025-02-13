Минниханов: Мы научились работать в условиях действующих ограничений и санкций

Принятые Президентом России Владимиром Путиным меры поддержки позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, а также сохранить экономический рост в республике. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании Арбитражного суда РТ по итогам работы в 2024 году.

Руководитель республики отметил, что рост ВРП по итогам прошлого года составил 3,7%, предприятиями региона отгружено продукции на 5,6 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал превысили 1,3 трлн рублей.

«Мы уже научились работать в условиях действующих ограничений и санкций. Эти цифры – результат слаженной работы отраслей нашей экономики и всех ветвей власти, в том числе и Арбитражного суда», – заметил Минниханов.

Он подчеркнул, что ежегодно наблюдается рост числа рассмотренных споров о несостоятельности, особенно в отношении граждан. «В этих процессах мы имеем дело с уязвимыми экономическими интересами как организаций, так и физических лиц. На первый план выходит необходимость баланса между строгим соблюдением законодательства и разумным подходом к каждой конкретной ситуации», – сказал он.

Раис РТ отметил высокую нагрузку на судей. По словам Минниханова, значительный потенциал для ее снижения – в медиативных процедурах. Он напомнил, что Арбитражный суд Республики Татарстан одним из первых открыл комнату примирения, которая более десяти лет ведет работу по разрешению дел с помощью примирительных процедур.

«Сегодня внесудебное разрешение споров – это инструмент, который позволяет разрешать споры эффективно и оперативно. А также снижать напряжение между конфликтующими сторонами, минимизировать как материальные, так и временные затраты», – подчеркнул Раис Татарстана.

Рустам Минниханов добавил, что важно продолжить работу по развитию альтернативных способов разрешения споров, которые способствуют восстановлению и поддержанию конструктивных отношений между участниками процесса.