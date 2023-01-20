Минниханов принял участие в церемонии закладки новой мечети в Туркменистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Туркменистане, принял участие в закладке новой мечети в городе Аркадаг. Он отметил, что это важное событие не только для Туркменистана, но и для всего исламского мира.

Мечеть возведут в административном центре Ахалского велаята, одновременно совершать намаз в ней смогут 5,5 тыс. человек.

Минниханов поздравил жителей Туркменистана с началом строительства главной мечети Аркадага. «Помимо мечети, здесь будет построено медресе. Это очень важно. Мы должны бережно относиться к своим традициям, религии – без этого у нас не будет будущего. В Туркменистане в этом направлении выстроена очень эффективная работа», – подчеркнул он.

Туркмены и татары – это братские народы, которые связывают глубокие исторические и духовно-культурные связи подчеркнул Президент РТ. «Татарский и туркменский языки, а также наши традиции и обычаи очень схожи. Мы видим, как Туркменистан преображается год от года. Это было бы невозможно без мудрого руководства. Татарстан очень рад вашим успехам!» – добавил он.

Аркадаг – это первый в стране «умный город», строительство которого стартовало в 2019 году. Всего на территории города по планам будут проживать порядка 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Помимо церемонии закладки будущей мечети, Минниханов посетил мечеть Сапармурата Хаджи в городе Гекдепе.