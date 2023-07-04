Депутат Гильмутдинов рассказал о проекте ремонта общежитий в сфере образования Татарстана

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане может быть реализован большой проект ремонта общежитий кампусов средних специальных учебных заведений. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Это очень важно, сейчас 60% наших детей после девятых классов поступают в эти училища. Важно создавать комфортные условия для них», — считает Гильмутдинов.

Это заявление депутат сделал после сегодняшней встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Иннополисе с депутатами Госдумы РФ от Татарстана. По словам Гильмутдинова, данные встречи носят регулярный характер.

«В стране 50 федеральных программ примерно. В большинстве из них республика активно участвует. В основном сейчас решаются вопросы с бюджетом на 2024 год. Нам критически важно, чтобы проекты, в отношении которых подписаны контракты, были в полном объеме реализованы. А 2024-й год будет тяжелым в плане исполнения федерального бюджета», — считает депутат.