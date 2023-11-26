Минниханов рассказал о гуманитарной миссии Татарстана в зону СВО, Лисичанск и Рубежное

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об одной из гуманитарных миссий республики, прибывших на этой неделе в зону СВО, а также подшефные Лисичанск и Рубежное. Фотографией он поделился в своем телеграм-канале.

«На этой неделе там побывали мэр г. Набережные Челны Наиль Магдеев, глава Тукаевского района Фаиль Камаев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, заместитель Премьер-министра Равиль Ахметшин», — написал руководитель республики.

Как рассказал Минниханов, военные поблагодарили за доставленный груз и передали поздравления с Днем матери.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

На встрече с матерями военнослужащих — участников СВО Президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчёркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

2024-й, напомним, указом главы государства объявлен Годом семьи в России.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov