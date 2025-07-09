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Общество 9 июля 2025 10:36

Минниханов научил чиновников правильно колоть дрова на выставке «Агроволга 2025»

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На Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2025», которая сегодня проходит на площадке «Казань Экспо», Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал чиновникам, как правильно колоть дрова.

Фрагмент с этим моментом опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Под видео она написала:

«Как Рустам Минниханов учил чиновников дрова колоть. На выставке Агроволга2025».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям.

«Сегодня очень важный ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

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#Рустам Минниханов #выставка #Лилия Галимова
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