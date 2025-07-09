Минниханов научил чиновников правильно колоть дрова на выставке «Агроволга 2025»

На Международной агропромышленной выставке «Агроволга 2025», которая сегодня проходит на площадке «Казань Экспо», Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал чиновникам, как правильно колоть дрова.

Фрагмент с этим моментом опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Под видео она написала:

«Как Рустам Минниханов учил чиновников дрова колоть. На выставке Агроволга2025».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ вручил ключи от 105 автомобилей сельскохозяйственным организациям.

«Сегодня очень важный ответственный день – проводим очередную агровыставку. С каждым годом она становится краше и лучше. Сегодня ее украшают автомобили, необходимые для решения задач агропромышленного комплекса», – сказал руководитель республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой