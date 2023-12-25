news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 25 декабря 2023 13:11

Минниханов расширил список студентов — получателей стипендии Раиса РТ

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил список студентов, которые учатся в вузах республики и будут получать стипендию руководителя республики в качестве дополнительной меры государственной поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.

Речь о перечне, в котором приводятся имена татарстанцев, учащихся на очной форме обучения. Список пополнили еще шесть человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов назначил стипендию Раиса РТ для студентов татарстанских вузов.

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100