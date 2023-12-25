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Минниханов расширил список студентов — получателей стипендии Раиса РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил список студентов, которые учатся в вузах республики и будут получать стипендию руководителя республики в качестве дополнительной меры государственной поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.
Речь о перечне, в котором приводятся имена татарстанцев, учащихся на очной форме обучения. Список пополнили еще шесть человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов назначил стипендию Раиса РТ для студентов татарстанских вузов.
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