Минниханов назначил стипендию Раиса РТ для студентов татарстанских вузов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил списки студентов очной формы обучения, которые учатся в вузах республики и будут получать стипендию в качестве дополнительной меры государственной поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Рассмотрев предложения Министерства образования и науки РТ <...> назначить с 1 сентября 2023 года на весь период обучения стипендии Раиса РТ», – сказано в документе.

Приводятся два списка студентов – тех, кто постоянно проживает на территории республики, и прибывших из других регионов.