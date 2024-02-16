Минниханов расширил оргкомитет по проведению «Игр будущего» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов снова внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игр будущего». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет пополнился двумя людьми врио начальника Главного управления МЧС по РТ Ирек Кадамов и замначальника Управления по РТ филиала Главного радиочастотного центра в ПФО Андрей Кутьин. Из состава выведен Леонид Царев (возглавлял Управление по РТ филиала Главного радиочастотного центра в ПФО).

Ранее оргкомитет пополнили директор ИТ-парка Руслан Власов, начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ Раушан Зарипов и руководитель Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрий Никитин.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.