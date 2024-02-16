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Минниханов расширил оргкомитет по проведению «Игр будущего» в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов снова внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира «Игр будущего». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Оргкомитет пополнился двумя людьми врио начальника Главного управления МЧС по РТ Ирек Кадамов и замначальника Управления по РТ филиала Главного радиочастотного центра в ПФО Андрей Кутьин. Из состава выведен Леонид Царев (возглавлял Управление по РТ филиала Главного радиочастотного центра в ПФО).
Ранее оргкомитет пополнили директор ИТ-парка Руслан Власов, начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ Раушан Зарипов и руководитель Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрий Никитин.
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