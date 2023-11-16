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Руc Тат
Политика 16 ноября 2023 12:01

Минниханов изменил состав республиканского оргкомитета по подготовке к «Играм будущего»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению «Игр будущего». Указ руководителя РТ опубликован на его официальном портале.

Из состава комитета выведен Рустам Галаутдинов, место которого займет руководитель Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрий Никитин.

Кроме того, скорректировано несколько наименований должностей членов оргкомитета:
Руслана Власова — директор государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“»;
Раушана Зарипова — и.о. начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ.

Помимо этого, Кабмин РТ изменил состав рабочих групп по реализации волонтерской программы и подготовке объектов и города-организатора к международному мультиспортивному турниру. Документ с изменениями подписан Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Эти же документом внесены изменения в рабочую группу по подготовке Международного форума разработчиков видеоигр и рабочей группы по проведению церемоний открытия и закрытия турнира.

«Игры будущего» пройдут в столице республики с 23 февраля по 3 марта 2024 года, призовой фонд составит 25 млн долларов. Основной площадкой станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Одной из главных особенностей соревнований станут фиджитал-дисциплины, когда киберспорт объединяется с физическим спортом. Всего запланировано участие 256 команд.
Напомним, что 14 ноября с участием Президента России Владимира Путина был запущен обратный отсчет до начала турнира.
#игры будущего #Рустам Минниханов
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