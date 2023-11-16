Минниханов изменил состав республиканского оргкомитета по подготовке к «Играм будущего»

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению «Игр будущего». Указ руководителя РТ опубликован на его официальном портале.

Из состава комитета выведен Рустам Галаутдинов, место которого займет руководитель Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрий Никитин.

Кроме того, скорректировано несколько наименований должностей членов оргкомитета:

— Руслана Власова — директор государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“»;

— Раушана Зарипова — и.о. начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабмина РТ.

Помимо этого, Кабмин РТ изменил состав рабочих групп по реализации волонтерской программы и подготовке объектов и города-организатора к международному мультиспортивному турниру. Документ с изменениями подписан Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Эти же документом внесены изменения в рабочую группу по подготовке Международного форума разработчиков видеоигр и рабочей группы по проведению церемоний открытия и закрытия турнира.