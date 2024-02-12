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Минниханов расширил комитет по присуждению премии по химии имени Марковникова
Раис Татарстана Рустам Минниханов расширил комитет по присуждению Международной премии им. В. В. Марковникова за выдающийся вклад в области органической химии. Указ опубликован на портале правовой информации.
Состав пополнили четыре человека – президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, директор Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Марат Зиганшин, руководитель Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова – обособленного структурного подразделения Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» Андрей Карасик и и. о. директора Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Александр Терентьев.
Из комитета вышел Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ).
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