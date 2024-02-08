Минниханов: Районный, городской и поселенческий уровни власти — основа государства

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Встреча прошла в Кабмине республики, сообщает прес-служба руководителя РТ.

Минниханов поблагодарил собеседницу за внимание к развитию местного самоуправления в Татарстане, а также подчеркнул, что районный, городской и поселенческий уровни власти являются основой всего государства.

Участие в мероприятии приняли также председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Эгзам Губайдуллин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.

Уточняется, что Ирина Гусева является доверенным лицом кандидата на должность Президента России — действующего главы государства Владимира Путина. Сегодня, напомним, она приняла участие во встрече с главами муниципальных образований РТ.

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).