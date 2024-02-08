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Минниханов: Районный, городской и поселенческий уровни власти — основа государства
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Встреча прошла в Кабмине республики, сообщает прес-служба руководителя РТ.
Минниханов поблагодарил собеседницу за внимание к развитию местного самоуправления в Татарстане, а также подчеркнул, что районный, городской и поселенческий уровни власти являются основой всего государства.
Участие в мероприятии приняли также председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Эгзам Губайдуллин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и другие.
Уточняется, что Ирина Гусева является доверенным лицом кандидата на должность Президента России — действующего главы государства Владимира Путина. Сегодня, напомним, она приняла участие во встрече с главами муниципальных образований РТ.
Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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