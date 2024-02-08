«Слушать и слышать людей»: Ирина Гусева встретилась с главами муниципалитетов Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Состоялась встреча глав муниципалитетов Татарстана с доверенным лицом кандидата на должность Президента России Владимира Путина Ириной Гусевой. Мероприятие прошло в региональном избирательном штабе действующего главы государства.

«Все вопросы, которые мы обсуждали, касались жителей и их запросов о развитии территорий, закона о местном самоуправлении. Все, чем живет муниципальное сообщество. Это такая формула – рядом с людьми и ради людей», – рассказала Гусева после встречи.

По ее словам, у Татарстана есть чему поучиться, особенно в плане масштабирования лучших практик и отработанных вариантов практически во всех сферах деятельности. Гусева также подчеркнула, что на сегодняшний день растет качество и количество задач от жителей страны.

«Если раньше они просили хотя бы парк или скамейку, то теперь люди задают тональность к расширению комфортных пространств. Это уже и пеленальные в парках и зонирование для различных возрастов», – отметила Гусева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, в стране перестраивается подход к развитию территорий. Если раньше власти решали, как будет развиваться та или иная территория, то теперь жители говорят, что им нужно на этом участке.

«Как говорит наш национальный лидер, Президент России Владимир Путин – для нас важно слушать и слышать людей, реализовывая это в конкретный проект», – подчеркнула Гусева.

Восьмые по счету выборы Президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).