Минниханов: «Работа по открытию газонаполнительных станций будет продолжаться»

Работа по открытию газонаполнительных станций в Татарстане будет продолжена и в будущем году. Об этом на итоговой пресс-конференции с представителями федеральных и республиканских средств массовой информации рассказал руководитель республики.

«Сегодня в Татарстане 11 тыс. транспортных средств, которые используют в качестве топлива газ. На днях мы открыли 10 газонаполнительных станций. По всей республике эксплуатируются 38 газонаполнительных станций. И эта работа будет продолжаться», — подчеркнул Президент.

Открытие десяти АГНКС, две из которых расположены в Казани, Минниханов проконтролировал по видеосвязи. Руководитель республики отметил, что запуск 10 станций за один день — это огромный труд и инвестиции в размере 2 млрд рублей.