В Татарстане открылись десять новых газонаполнительных автостанций

Сегодня в республике ввели в эксплуатацию 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, две из которых расположены в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи проконтролировал запуск АГНКС.

«Сегодня более 11 тыс. единиц техники используют газовое топливо. Это прежде всего экология, потому что газ — это самое чистое топливо на сегодняшний день, и экономичность», — сказал он во время приветственной речи.

Руководитель республики добавил, что запуск 10 станций за один день — это огромный труд и инвестиции в размере 2 млрд рублей. Он поблагодарил всех людей, которые работают над обеспечением газом страны, и отдельно выделил «Газпром» как компанию, которая решает поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным задачу в сфере обеспечения экологичным топливом.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Общая проектная производительность созданной в республике сети АГНКС до сегодняшнего дня составляла около 210 млн куб. метров компримированного природного газа в год. Теперь с вводом 10 АГНКС производительность выросла еще на 90,3 млн куб. метров в год. Всего по региону на данный момент эксплуатируются 38 газозаправочных станций.

«Это очень важный день, я не помню, чтобы такое количество станций запускалось за один раз, спасибо за такой подарок к Новому году», — сказал заместитель председателя правления и член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Он добавил, что Татарстан — очень важный регион в производстве и развитии газомоторного топлива и его рынок на сегодняшний день очень успешен.

Напомним, Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где проведет ряд встреч в ПАО «Газпром».