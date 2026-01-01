Минниханов: Пусть загаданное под бой курантов обязательно сбудется

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Новым годом. Руководитель региона пожелал, чтобы загаданное под бой курантов обязательно сбылось. Поздравление было произнесено на двух государственных языках РТ – русском и татарском.

«Дорогие татарстанцы <…>! От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом», – заметил руководитель республики.

«Любимый всеми праздник мы встречаем с надеждой и верой в лучшее, по доброй традиции под бой курантов мы загадываем желание. Пусть оно обязательно сбудется!» – подчеркнул Раис РТ.

Тем, кто с нетерпением ждет возвращения близких, Рустам Минниханов пожелал как можно скорее обнять родных людей.

По словам руководителя республики, тысячи татарстанцев сейчас «стоят на страже нашего покоя». «Их мужество и верность долгу вызывают глубокое уважение и гордость», – добавил он.

«Дорогие друзья! Пусть новый год принесет радость в каждую семью. Крепкого вам здоровья, благополучия и настоящего чуда!» – отметил Рустам Минниханов.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.