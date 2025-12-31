Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в канун Нового года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Нового 2026 года обратился к жителям республики.

Дорогие татарстанцы! Совсем немного времени осталось до наступления Нового года. Этот праздник мы встречаем с добрыми надеждами и верой в лучшее, вспоминаем моменты уходящего года, подводим итоги и строим планы на будущее.

2025 прошёл под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. По всей республике состоялись торжественные мероприятия и встречи с ветеранами, чествования героев, награждения участников специальной военной операции. Реализован первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана», расширены меры поддержки семей наших бойцов. В знак уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла, в целях укрепления гражданской солидарности в Татарстане 2026 год объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем соотечественникам, кто в эту новогоднюю ночь сражается на передовой, находится на боевом посту: мы гордимся вашим мужеством, самоотверженностью и благодарны вам за мир и безопасность на родной земле. Ждём вас и верим в Победу!

В уходящем году республика сохранила устойчивость социально-экономического развития: от промышленного производства до сельского хозяйства. Благодаря этому в городах и сёлах республики капитально отремонтированы и построены дворцы культуры, молодёжные центры, спортивные объекты, детские оздоровительные лагеря, школы и детские сады, больницы и поликлиники, другие социальные учреждения.

В 2025 году стартовали республиканские программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, создания инфраструктуры для земельных участков для многодетных семей.

В целях создания комфортной среды по программе благоустройства общественных пространств, которая реализуется уже 10 лет, приведены в порядок парки, набережные и скверы. В этом году отремонтированы более 670 дворов, которые станут местом отдыха татарстанцев.

Нам предстоит решить ещё немало важных задач в экономике и социальной сфере, развитии новых технологий. Будем и дальше работать над повышением благосостояния людей, качества их жизни, создавать возможности для самореализации подрастающего поколения здесь, в нашей стране и родной республике. Уверен, благодаря нашему единству, сплочённости и трудолюбию, всё получится!

Уважаемые татарстанцы! Поздравляю вас с Новым 2026 годом! Пусть он подарит вам только радостные эмоции, теплоту и заботу близких, даст сил для новых свершений. Желаю крепкого здоровья, благополучия и исполнения желаний!», – пишет Минниханов