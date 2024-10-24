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Минниханов проводил Си Цзиньпина в аэропорту Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Председателя КНР Си Цзиньпина, завершившего участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Си Цзиньпин отметил успех саммита, а также добавил, что считает Татарстан замечательным местом.
Напомним, что Председатель Китайской Народной Республики прибыл в столицу Татарстана в первый день саммита, 22 октября. В этот же день он провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.
Видео: пресс-служба Раиса РТ
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