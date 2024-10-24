Минниханов проводил Си Цзиньпина в аэропорту Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Председателя КНР Си Цзиньпина, завершившего участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Си Цзиньпин отметил успех саммита, а также добавил, что считает Татарстан замечательным местом.

Напомним, что Председатель Китайской Народной Республики прибыл в столицу Татарстана в первый день саммита, 22 октября. В этот же день он провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Видео: пресс-служба Раиса РТ