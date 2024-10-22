В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Си Цзиньпин в Казани

Переговоры Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в Казани были деловыми и откровенными. На них обсуждались конкретные вопросы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно — обсуждались конкретные вопросы», — рассказал он журналисту Павлу Зарубину.

Так, отметил представитель Кремля, лидеры затронули вопросы двусторонних отношений в развитие визита Путина в Китай и последующего обмена делегациями.

Также немало времени было уделено Украине и международной ситуации. «Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций, подходов в отношении того, что происходит в мире», — сообщил Песков.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин обозначили основные направления для продолжения диалога в рамках отношений привилегированного стратегического партнерства и их развития. Также была затронута программа предстоящего саммита БРИКС — Президент России заранее обговорит ее с участниками.

Отвечая на вопрос журналиста, Песков рассказал об обсуждении отношений России и Китая с коллективным Западом. «Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают. Поэтому здесь было чем поделиться», — заключил пресс-секретарь Президента России.