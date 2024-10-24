Минниханов проводил президента Мавритании: ранее гость встретился с Путиным в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейхаль-Газуани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Политики попрощались в аэропорту Казани.

Перед отъездом из столицы РТ мавританский лидер успел встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили итоги сотрудничества в разных областях. Так, в результате работы в сфере образования Россия подготовила свыше 3,5 тыс. мавританских специалистов.

фото: пресс-служба Раиса РТ