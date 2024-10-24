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Минниханов проводил президента Мавритании: ранее гость встретился с Путиным в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил Президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейхаль-Газуани. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Политики попрощались в аэропорту Казани.
Перед отъездом из столицы РТ мавританский лидер успел встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили итоги сотрудничества в разных областях. Так, в результате работы в сфере образования Россия подготовила свыше 3,5 тыс. мавританских специалистов.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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