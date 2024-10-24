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Путин – президенту Мавритании в Казани: У России - тесные отношения с Афросоюзом
У России сложились тесные и конструктивные отношения с Афросоюзом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Президентом Исламской Республики Мавритании Мохамедом Ульд Шейхом Эль-Газуани, которая состоялась в Казани.
Российский лидер отметил, что высоко ценит практическую деятельность Африканского союза в политической, экономической сферах, а также в области обеспечения безопасности на Африканском континенте.
«Приветствуем вхождение Африканского союза в состав «Группы двадцати» в качестве полноправного члена. Со своей стороны оказываем этому процессу полную поддержку», - добавил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что оборот товаров между Россией и Африкой каждый год растет. Только в 2023-м он вырос более чем на треть. Причем по итогам января-июля 2024-го товарооборот вырос еще на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Путин напомнил, что в 2024-м исполнилось 60 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мавританией. За это время стороны сотрудничали на разных уровнях. Так, в результате работы в сфере образования Россия подготовила свыше 3,5 тыс. мавританских специалистов.
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