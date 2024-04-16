Минниханов провел заседание в Москве по вопросам подготовки новых нацпроектов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Москве заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», в котором приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, а также в режиме видеоконференцсвязи помощник Президента РФ Игорь Левитин.

«Заседание было посвящено вопросам подготовки новых национальных проектов с учетом задач, поставленных в послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ», — сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов напомнил о мерах, которые позволили сохранить развитие отрасли и обеспечить граждан доступным и комфортным жильем, в частности, это разработка механизмов комплексного развития территории, реализация льготных ипотек, которыми воспользовались 2,6 млн семей.

«Особое внимание развитию строительной отрасли и ЖКХ уделяет Президент России Владимир Путин. В своем послании он обозначил основные направления работы до 2030 года и определил новые подходы к реализации национальных проектов. Большую роль в реализации Послания будут играть Государственный Совет России и его комиссии», — отметил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил, что в послании большое внимание уделено новому масштабному нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в котором будут гармонично увязаны вопросы жилищного строительства, развития коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий. Данный нацпроект ознаменует новый этап совместной работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и Правительства страны и регионов.

Минниханов также озвучил ряд вопросов, которые сегодня волнуют регионы. Ранее сообщалось, что Раис РТ предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки.