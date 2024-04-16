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Минниханов предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки
Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки исходя из стоимости жилья в регионе и первоначальном взносе не более 20%. Об этом он сказал на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» в Москве, передает пресс-служба руководителя республики.
«Мы благодарны за решение о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 года. За пять месяцев с начала действия программы выдано 967 тыс. таких кредитов», — доложил Раис РТ.
Он подчеркнул, что ипотека должна быть доступной для каждой семьи, и в качестве примера привел Казань: в Казани двухкомнатные квартиры — самый востребованный вариант для семей с детьми — стоят около 11 млн рублей, при этом предельный размер семейной ипотеки всего 6 млн рублей, из-за чего получается, что первоначальный взнос превышает 40%, или 5 млн рулей. Некоторые семьи вынуждены брать потребительские кредиты, продолжил Минниханов и предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки исходя из стоимости жилья в регионе и первоначальном взносе не более 20%.
«Для поддержания спроса необходимо сохранить текущую процентную ставку для всех семей с детьми до 18 лет», — добавил докладчик.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки для семей с детьми до 2030 года.
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