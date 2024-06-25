Минниханов провел заседание совета директоров АО «Туполев»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Провел его Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики со ссылкой на материалы московского филиала телеканала ТНВ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В заседании приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, управляющий директор АО «Туполев» — первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев, представители некоторых предприятия авиационной отрасли и ряд других лиц.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участники заседания затронули вопросы развития АО «Туполев» и другие актуальные для предприятия темы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» завершена модернизация трех цехов: подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы