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Минниханов провел заседание совета директоров АО «Туполев»
Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Провел его Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики со ссылкой на материалы московского филиала телеканала ТНВ.
В заседании приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, управляющий директор АО «Туполев» — первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев, представители некоторых предприятия авиационной отрасли и ряд других лиц.
Участники заседания затронули вопросы развития АО «Туполев» и другие актуальные для предприятия темы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» завершена модернизация трех цехов: подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы
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